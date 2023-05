Modella OnlyFans sotto choc: «Il mio più grande fan è mio patrigno, ho rovinato il matrimonio di mia mamma»

Taila Maddison non avrebbe mai pensato che l'apertura del suo profilo OnlyFans potesse trasformarsi in un dramma familiare. La modella australiana, di Newcastle, nel Nuovo Galles del Sud, ha rivelato di aver iniziato a nutrire alcuni dubbi sull'identità del suo fan più accanito, quando lui ha iniziato a fare richieste «piuttosto insolite» nella chat privata.

La giovane ha rivelato sui propri social network di essere rimasta scioccata quando ha scoperto che l'uomo che più la sta facendo guadagnare sulla piattaforma di contenuti a luci rosse, sia in realtà l'uomo che esce con sua mamma. In totale, l'uomo ha speso più di 2mila dollari (più di 1.220 euro) per vedere i suoi contenuti hot.

La piattaforma rivolta ai contenuti erotici amatoriali, ha avvertito la giovane che l'uomo con la quale stava interagendo in chat apparteneva ai suoi contatti telefonici. Una cosa che avrebbe turbato tantissime content creator e che, invece, ha messo curiosità a Taila che ha subito cercato di scoprire di chi si trattasse.

La modella ha subito ristretto il campo, seguendo il suo istinto. Le persone papabili erano solo 6, poi però ha capito che il "colpevole" era l'uomo con il quale sua mamma ha una relazione. Su TikTok la giovane è scoppiata in un vero e proprio sfogo, dichiarando che questa rivelazione ha rovinato il matrimonio di sua madre.

«Mi ha insospettito»

«Adesso non vivo più in casa di mia mamma - racconta sui social network, Taila -. Ho subito capito che c'era un utente che amava i miei contenuti più degli altri. Ho aperto il mio canale da poco, per cercare di guadagnare qualche soldo. Ma quest'attenzione morbosa dell'utente misterioso mi ha insospettito».

«Ha sempre acquistato tutti i mie contenuti - spiega Taila -, favceva richieste personalizzate. Cose specifiche, troppo specifiche. Ho iniziato a indagare, fino a quando un giorno gli ho scritto: "So chi sei". Mi trovavo a tavola con mia mamma e il mio patrigno e un secondo dopo, gli è squillato il telefono, per poi girarsi verso di me e dirmi: "Possiamo parlare?". Ero sconvolta».

Ma la cosa più mortificante della vicenda è che, dopo la lite, sua madre ha voluto capire cosa fosse accaduto. «Ho dovuto spiegare a mia mamma che suo marito mi pagava per vedere miei contenuti hot. È stato tremendo, ma lei prima di credermi al 100% ha voluto una prova. Le ho fatto vedere una delle foto che mi mandava in privato del suo membro... e lei ha confermato».

