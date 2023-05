Christina Bertevello insulta il vigilante del negozio che la ferma per un controllo (e lei perde il taxi): «Ritardo mentale». Rivolta su Twitter

di Redazione web

Christina Bertevello, modella di Onlyfans, influencer e trapper, si è trovata al centro di una polemica su Twitter in seguito a un suo sfogo sui social. Ieri, infatti, Christina Bertevello si è recata presso il punto vendita Primark di Milano per fare acquisti. All'uscita del negozio, l'inconveniente che ha fatto andare su tutte le furie la modella: l'addetto alla sicurezza l'ha fermata per un controllo di routine, impedendole così di prendere il taxi che aveva prenotato.

Lo sfogo sui social di Christina Bertevello

L'ira di Christina Bertevello ha trovato subito sfogo sulle sue storie Instagram. Qui, la modella ha allegato la foto del giovane ragazzo che stava lavorando all'uscita del negozio in qualità di addetto alla sicurezza e, a detta dell'influencer, ci avrebbe messo troppo tempo per effettuare un controllo definito del tutto inutile.

Piaggia di insulti su Twitter

Su Twitter gli utenti hanno preso le difese del giovane lavoratore addetto alla sicurezza, messo alla gogna nella storia di Instagram di Christina Bertevello, e in poco tempo l'ashtag #Primark è divenuto un trend topic sulla piattaforma di microblogging.

Assurde queste influencer che in pratica non sono a contatto con la realtà e si stupiscono che la gente faccia il proprio lavoro, esponendo le vicende sui loro social come strumento di minaccia, siamo già a due #primark — 🌻 (@giratonic1) May 11, 2023

La rivolta social dei follower

Christina Bertevello, quindi, ha ricevuto un trattamento dai follower e utenti di Twitter opposto a quello sperato. Infatti, è diventata protagonista di una polemica su Twitter dove gli utenti hanno contestato il linguaggio maleducato usato dalla modella contro il giovane lavoratore, prendendo le difese dell'addetto alla sicurezza.

«Smettetela di fare le dive e tornate con i piedi per terra», sono solo alcuni dei commenti di persone che esortano influencer e vip a restare umili (e con i piedi per terra).

