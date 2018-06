di Domenico Zurlo

Bimbi che piangono disperati, lontani dalla mamma e dal papà. È la scena terribile dei migranti in una struttura a McAllen, in, al confine con il, in cui vengono trattenuti i minori separati dai genitori dopo l’ingresso illegale negli Stati Uniti d’America. Separati per giorni, a volte anche per settimane, come ha raccontato lache ha pubblicato anche le immagini choc.