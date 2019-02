Mette peperoncino sui genitali dei figli della compagna per punirli: «Si erano fatti la pipì sotto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabrina Emerick, 25 anni, e il suo compagno Robert Saladaga, 37enne, sono stati arrestati a Greenville, nella Carolina del Sud per maltrattamenti su minori. I bambini di 5 e 7 anni avrebbero fatto la pipì sul divano e sono stati puniti in modo terribile.Robert avrebbe però più volte picchiato i bambini, in passato, sempre per punirli, avrebbe sparato con la pistola ad aria compressa a uno dei due e un'altra volta al più piccolo ha tenuto il cuscino premuto sul viso. I bimbi venivano spesso costretti a docce gelate o bollenti quando combinavano qualcosa che non andava, oppure puniti con una salsa piccante che erano costretti a mangiare fino al punto di vomitare.Delle vere e proprie torture che il compagno della loro mamma avrebbe inferto loro senza alcuna pietà, sotto la presenza della stessa donna che non solo non è mai intervenuta per salvarli, ma non ha mai denunciato i fatti, lasciando che agisse indisturbato sui suoi bimbi. Pare che gli abusi andassero avanti da circa 2 anni, la coppia ora è stata arrestata ed è uscita su cauzione in attesa del processo. I bambini, invece, come riporta la stampa locale , sono stati affidati ad un altro membro della loro famiglia e non possono avere contatti con la madre e il suo compagno.