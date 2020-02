Meredith Kercher, il papà John morto in circostanze misteriose: «Trovato per terra vicino casa»

Venerdì 7 Febbraio 2020, 10:42

Il papà di, il 77enne John Kercher, èin circostanze misteriose in Inghilterra. Tre settimane fa il padre della giovane studentessa uccisa nel 2007 a Perugia, per il cui omicidio furono sotto processo per anni Amanda Knox e Raffaele Sollecito (poi assolti), è stato trovato vicino a casa sua a Croydon, riverso sull’asfalto.Portato in ospedale,, ma i giornali inglesi lo hanno reso noto solo oggi. Quando è stato trovato per terra vicino casa, ma non ricordava perché: forse potrebbe essere stato travolto da un’auto, ma le indagini proseguono per cercare di capire la dinamica di quanto accaduto.«Non siamo ancora in grado di stabilire come si è procurato quelle ferite», ha comunicato la polizia, scrive il Corriere della Sera, ma nonostante le indagini, le testimonianze e le telecamere, gli inquirenti brancolano ancora nel buio. «Era un brav’uomo, nessuno sa cos’è successo - le parole di un vicino di casa ai media britannici - stava nel negozio di fronte, è uscito e poco dopo era per terra, con la gente intorno».