Melanie e Trevor: lei non cammina, lui non vede. Insieme viaggiano per scoprire il mondo. E ora scalano una montagna di 4mila metri

Mercoledì 31 Luglio 2019, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trasformare le proprie mancanze in punti forza. Insieme.Knecht, 29 anni, eHahn, 42, lo hanno decisamente fatto., affetta da spina bifida, è costretta sulla sedia a rotelle da quando è nata e, a causa di un glaucoma,hanno deciso discalando le montagne. Questa storia incredibile arriva dal, negli Stati Uniti.Melanie e Trevor, entrambi originari di Fort Collins (Colorado), si sono incontrati per la prima volta durante una lezione di boxe e poco tempo dopo ad una lezione adattiva di arrampicata su roccia. Hanno iniziato a parlare. A raccontarsi difficoltà e dolori nell'affrontare le loro gravi disabilità.Poi, un giorno, Melanie ha rivelato ad Hahn la sua più grande passione: il campeggio. L'ultimo fatto interamente "in spalla" ad un amico all'Isola di Pasqua. A quel punto Hahn ha avuto l'idea: «Perchè non unire le forze e iniziare a scoprire il mondo insieme?».I due hanno iniziato gradualmente a fare piccole passeggiate nella natura. Poi ad affrontare percorsi sempre più difficili, fino alla sfida di questa estate: scalare una montagna alta più di 4mila metri. «È un fatto di buonsenso», ha detto Melanie. «Lui è le gambe, io sono gli occhi, boom! Insieme, siamo la squadra dei sogni», ha spiegato. La loro avventura sarà interamente condivisa su Instagram . «Sono così felice di aiutare qualcuno a provare quello che ho provato per tutta la vita», ha detto Hahn commosso. «La parte più bella è riuscire a farla sorridere, questo mi dà uno scopo».