Meghan Markle vittima di razzismo, la furia degli Stati Uniti contro la Royal family

Negli Stati Uniti dove si sono rifugiati dopo la Megxit, Meghan Markle e il principe Harry hanno trovato tutto il sostegno di cui avevano bisogno. Dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey molti americani si sono scagliati contro il Palazzo e contro la Corona per le accuse a sfondo razzista mosse dai duchi di Sussex. Come riporta il Telegraph, è scattato un forte sostegno per il principe Harry e Meghan. I temi sono molto sentiti in un Paese dalla storia travagliata e in cui esiste il movimento Black Lives Matter.

La campionessa e amica di Meghan Serena Williams ha postato un messaggio toccante: «La mia amica altruista vive la sua vita - e dà l'esempio - con empatia e compassione. Mi insegna ogni giorno cosa significa essere veramente nobile. Le sue parole spiegano il dolore e la crudeltà che ha vissuto. Conosco in prima persona l'uso del sessismo e del razzismo per diffamare le donne e le persone di colore e per minimizzarci, per abbatterci e demonizzarci. Dobbiamo riconoscere il nostro obbligo di condannare i pettegolezzi maligni e infondati e il giornalismo scandalistico... Voglio che la figlia di Meghan, mia figlia e tua figlia vivano in una società guidata dal rispetto...»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Marzo 2021, 12:14

