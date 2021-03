Meghan Markle, Michelle Obama commenta l'intervista a Oprah Winfrey: l'intervento spiazza i suoi sostenitori

Su Meghan Markle e l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey interviene Michelle Obama. L'ex first lady ha commentato la vicenda nel corso del programma Access Hollywood, ma senza menzionare in maniera esplicita le accuse di razzismo mosse alla Famiglia Reale. «Prego che tutto si risolva, non c'è niente di più importante della famiglia», ha dichiarato in merito alla duchessa di Sussex, considerata da molti sua possibile rivale in un'eventuale futura competizione politica nel partito democratico.

Leggi anche > Il principe Filippo lascia l'ospedale dopo 28 giorni di ricovero. Come sta il marito della Regina Elisabetta

Meghan Markle, il parere di Michelle Obama



Michelle Obama invoca il perdono auspicando una riconciliazione: «Quando penso a quello che stanno passando e penso all'importanza della famiglia, prego che si arrivi al perdono e che ci sia chiarezza e amore e tutto si risolva a un certo punto. Perché non c'è niente di più importante della famiglia». Il suo non è un endorsement a Meghan Markle, quanto piuttosto un modo per sostenere la pace familiare.

Meghan Markle e Michelle Obama

Meghan Markle e Michelle Obama sono amiche dal dicembre 2018, quando l’ex first lady americana arrivò al Royal Festival Hall di Londra per presentare la sua autobiografia "Becoming". Meghan riuscì ad assistere all’evento in incognito a incontrarla dietro le quinte. Hanno molto in comune ed entrambe potrebbero scendere in campo tra i democratici.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Marzo 2021, 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA