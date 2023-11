Mark Zuckerberg, la foto choc dall'ospedale: «Sono grato ai medici»

di Marta Goggi

Mark Zuckerberg è in ospedale, ha pubblicato delle foto sui social che lo ritraggono sdraiato a letto con la gamba sollevata e con un tutore. Il re di internet accena un sorriso anche in questa occasione e rassicura il web sulle sue condizioni.

L'intervento

Mark Zuckerberg si è sottoposto ad un intervento per riparare il legamento crociato anteriore, che era lacerato. Nella didascalia del post con le foto ha scritto: «Mi sono strappato lo sparring del legamento crociato anteriore e sono appena uscito dall'intervento chirurgico per sostituirlo. Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me. Mi stavo allenando per un incontro competitivo di MMA all'inizio del prossimo anno, ma ora è un po' ritardato. Non vedo l'ora di farlo. lo farò dopo che mi sarò ripreso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Novembre 2023, 19:18

