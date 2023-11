Marianna Budanova, la moglie del capo dei servizi segreti dell'Ucraina avvelenata: «Intossicata con metalli pesanti»

di Mario Landi

«Queste sostanze non vengono utilizzate in alcun modo nella vita quotidiana e negli affari militari. La loro presenza può indicare un tentativo intenzionale di avvelenare una persona specifica», hanno detto alcune fonti. Marianna Budanova, ricoverata in ospedale, starebbe già meglio.

Marianna, 30 anni, è la seconda moglie di Kyrylo Budanov, sono sposati da dieci anni, scrive Rbc-Ucraina.

Intanto la Finlandia ha annunciato che fino al 13 dicembre chiuderà il suo ultimo valico rimasto finora aperto con la Federazione Russa a seguito di un afflusso di migranti che la Finlandia sostiene sia un attacco ibrido orchestrato da Mosca. Una decisione cge il Cremlino definisce «irrazionale».

