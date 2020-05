Maria, uccisa dal marito a martellate in testa: a scoprire il cadavere una di loro 5 figli

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 16:13

Maria Esperenza Fermandez è statadal marito, Roberto Ramón Romero nella loro casa a San Pedro, nella provincia di Buenos Aires, in Argentina. A trovare il cadavere della madre in una pozza di sangue è stata una dei 5 figli della coppia che ha subito lanciato l'allarme.Pare che i due avessero avuto una lite molto accesa, alla fine della quale l'uomo avrebbe perso le staffe prendendo a martellate la donna. Dopo aver ucciso la moglie Roberto si sarebbe allontanato in bicicletta, come se nulla fosse successo e senza che nessuno si fosse accorto dell'accaduto. La coppia era sola al momento del delitto, visto che i bambini erano stati mandati a dormire da un parente, letali per Maria sono stati i colpi alla testa che hanno causato lesioni che l'hanno uccisa sul colpo.La donna non aveva mai denunciato episodi di violenza e tutti li descrivono come una coppia normale, serena. Tutta la comunità, come riporta anche la stampa locale, è scioccata dall'accaduto.