Mamma uccide il figlio di 4 anni mentre il marito è a fare jogging: «Lo ha impiccato con le sue calze»

Impicca il figlio di 4 anni con le sue calze mentre il marito è fuori a fare jogging. Una mamma di quattro figli è stata arrestata perché sospettata di aver ucciso il figlio più piccolo in assenza del marito. La donna, che lavora come insegnante avrebbe impedito all'uomo e agli altri figlio di entrare al loro ritorno.

Lyubov Melnikova ha compiuto il folle gesto nella casa di famiglia a Pushkino, vicino a Mosca, approfittando della casa vuota. Quando però il marito e i ragazzi sono tornati a casa, come riporta anche il Mirror, la donna si sarebbe rifiutata di aprire loro facendo nascere dei sospetti nell'uomo. Quando poi sono entrati in casa hanno trovato il piccolo appeso al soffitto.

Immediatamente hanno provato a rianimarlo e chiamato i soccorsi ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. Mentre i figli e il marito facevano di tutto per salvare il bimbo, la donna si sarebbe seduta in un lato della casa a osservarli senza dire e fare nulla. La 43enne è stata arrestata con l'accusa di omicidio, ma ancora non è stata in gradodi spiegare i motivi che l'hanno spinta a compiere il folle gesto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Ottobre 2020, 21:40

