Mamma spara al cane del vicino ma sbaglia mira e colpisce il figlio di 5 anni, arrestata

Spara al cane della vicina di casa ma sbaglia la mira e colpisce il figlio di 5 anni. Angelia Mia Vargas, 24 anni, ha sparato più volte al cane che correva libero nel suo quartiere a nord di Houston durante il fine settimana, ma uno di questi colpi ha preso il suo bambino.

Usando una pistola di piccolo calibro, Vargas ha sparato tre colpi al cucciolo intorno alle 14:15 vicino a 700 Dunham Road sabato. I colpi sono stati lanciati ad altezza d'uomo in una strada popolare e piena di case. Uno dei proiettili però è rimbalzato e ha colpito il figlio all'addome. Il bambino è stato trasportato in un ospedale locale in gravissime condizioni. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo e sembra che ora sia stabile e fuori pericolo.

La mamma è stata arrestata. Pare che la donna fosse molto infastidita dal cane che sarebbe scappato dalla proprietà dei suoi padroni diverse volte.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Giugno 2021, 17:06

