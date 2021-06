Tragedia in vacanza, le figlie di 9 e 12 anni rischiano di affogare. Papà 45enne si tuffa per salvarle ma muore per arresto cardiaco. Si è precipitato in acqua dopo aver visto le sue bambine in difficoltà a causa delle correnti. Ma ha subito un arresto cardiaco in acqua ed è stato riportato a riva dai bagnanti. Per lui non c'è stato nulla da fare.

La vicenda è accaduta sulla spiaggia di Calada, in Portogallo. Come riporta Metro.co.uk , la vittima è Trevor Pelling, 45 anni. Per l'uomo britannico non c'è stato nulla da fare, nonostante gli sforzi di un'infermiera che si trovava sulla spiaggia e ha tentato di rianimarlo. Anche i soccorritori del servizio antincendio di Ericeira sono arrivati sul posto ​​e hanno tentato un'ulteriore rianimazione, ma Pelling è stato dichiarato morto sul posto. Le due ragazze sono state portate all'ospedale di Lisbona accompagnate dalla madre ma sarebbero in condizioni stabili.

Pelling, manager regionale di una società di consulenza finanziaria, viveva ad Abu Dhabi e si trovava in Portogallo per una vacanza con la sua famiglia. Le indagini sarebbero in corso. In un comunicato, l'Autorità marittima nazionale del Portogallo ha affermato che i soccorritori di quattro autorità, tra cui gli specialisti "SeaWatch" della marina portoghese, hanno risposto alla chiamata ricevuta alle 14:40: «Uno psicologo della polizia marittima sta fornendo supporto ai parenti della vittima e a uno dei bagnanti che lo ha tirato fuori dall'acqua». Un portavoce del ministero degli Esteri del Regno Unito ha dichiarato: «Stiamo fornendo supporto alla famiglia di un uomo britannico che è tristemente annegato in Portogallo. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e i suoi cari».

