Blackout rischia di uccidere il figlio malato: la mamma lo salva con l'auto elettrica. «L'ha collegata alla macchina per la dialisi»

di Redazione Web

L'amore di una madre non conosce limiti ed accresce ogni qualvolta si imbatte in difficoltà che possano mettere a rischio la vita del proprio figlio.

È quanto successo in Australia il giorno di Natale, quando un'improvvisa inondazione nel sud-est del Queensland ha causato un blackout, lasciando tutti i cittadini senza elettricità. Ma, nulla ha potuto fermare Kristy Holmes che per salvare la vita a suo figlio di 11 anni, malato, si è inventata una soluzione per permettergli di continuare la dialisi: accendere e collegare la sua auto elettrica.

La soluzione

Kristy Holmes non ha perso un minuto di lucidità quando si è resa conto che l'inondazione aveva provocato un grave blackout e che questo avrebbe compromesso la vita di suo figlio.

L'auto

La mamma ha confessato che non riuscirà più a cambiare modello di auto, dopo il "miracolo" avvenuto, così come riportato dal The Guardian: «È l'auto più straordinaria che abbia mai posseduto ed è riuscita a salvare mio figlio durante una tempesta, non credo che tornerò mai più a usare auto a benzina».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Gennaio 2024, 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA