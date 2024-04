Mamma si rifiuta di comprare gli assorbenti alla figlia. La denuncia dell'adolescente: «Dice che non sono femminili. Non so più come fare»

di Serena De Santis

Il ciclo mestruale fa parte della vita di ogni donna. Non esiste un'età precisa per lo sviluppo delle ragazze. Solitamente accade tra i 12 e i 14 anni, anche se possono esserci casi in cui il ciclo è precoce, verso gli 8 anni, o casi in cui, invece, è tardivo, intorno ai 16. Una condizione per cui, inizialmente, le giovani provano sempre grande imbarazzo ed è quello che ha provato una ragazza del Regno Unito.

La 16enne ha pubblicato un lungo post su Reddit in cui spiega di provare un grande disagio non per le mestruazioni, bensì il comportamento della propria mamma, che ha deciso di non acquistarle gli assorbenti perché li considera "poco femminili". «Mi ha detto che le vere donne non usano gli assorbenti - ha scritto la ragazza -. Ma non posso permettermi di andare avanti in questo modo».

La denuncia dell'adolescente

Da quando ha avuto il menarca, la 16enne ha sempre cercato di far comprendere alla mamma il bisogno di indossare degli assorbenti, in modo tale da non rovinare la biancheria intima e macchiare i vestiti.

«Mia mamma non mi ha mai comprato gli assorbenti perché dice che non sono prodotti femminili - ha spiegato l'adolescente -. Li considera inappropriati e, quando le faccio notare che non è vero ciò che pensa, mi dice semplicemente che dovrei mantenermi pulita cambiandomi ogni volta la biancheria, come fanno le vere donne. Ma in questo modo i miei vestiti si stanno soltanto rovinando. Purtroppo studio ancora e non riesco a lavorare per acquistare gli assorbenti da sola - ha concluso -. Non so più come fare per risolvere questa situazione che per me è molto imbarazzante».

I consigli sui social

Sono stati tanti gli utenti che hanno risposto allo sfogo della ragazza, cercando di darle qualche consiglio su come procurarsi dei prodotti per le mestruazioni senza dover chiedere aiuto alla madre. In molti le hanno consigliato di chiedere aiuto alla scuola.

«È vergognoso, ti sta negando la possibilità di prenderti cura di te stessa - hanno scritto gli utenti -. Puoi provare a chiedere alla tua scuola se ha dei rifornimenti, solitamente mettono sempre gli assorbenti nei bagni per le ragazze che ne hanno bisogno».

Venerdì 12 Aprile 2024

