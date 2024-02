Manda il marito a comprare gli assorbenti con le ali, lui torna con un acquisto inaspettato: «Perché ridi? Ho preso quello che hai chiesto»

Un errore di comprensione tra moglie e marito ha finito per dare luogo a una situazione decisamente particolare e divertente e il tutto ha avuto inizio da una richiesta molto semplice da parte della giovane donna. Jennifer, infatti, ha chiesto a Toni di farle il favore di uscire per acquistare qualche confezione di assorbenti con le ali, ma lui non è particolarmente pratico di ciclo mestruale e si è presentato a casa con un acquisto inaspettato.

La confusione del marito è stata trovata adorabile da molti ma, soprattutto, ha scatenato un dibattito acceso sulla totale ignoranza di molti riguardo le problematiche del proprio partner, in particolare quando si tratta di argomenti che sono spesso ancora tabù... come le mestruazioni.