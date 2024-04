I dolori delle doglie in metro, i treni si fermano per un'ora per permettere il parto: alla neonata in regalo viaggi gratis fino a 18 anni

di Serena De Santis

Invece di trovare la sorpresa nell'uovo di Pasqua, è stata lei stessa a farsi una sorpresa, partorendo la sua bambina all'interno della metropolitana. I forti dolori delle doglie l'hanno colta impreparata mentre era tra i passeggeri che, spaventati, l'hanno subito aiutata dando poi l'allarme chiamando i soccorsi. In attesa dell'arrivo dei medici, i passeggeri presenti nel vagone della metro hanno cercato di calmare la donna. Sul posto, fortunatamente, in poco tempo sono arrivati i medici e sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno fermato il passaggio dei treni per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso e il parto. Il lieto evento che ha creato molto trambusto domenica di Pasqua è accaduto a Parigi, in Francia, vicino alla Gare du Nord.

Sorpresa nella sorpresa, per festeggiare l'evento la ditta dei trasporti ha donato alla piccola un abbonamento che le permetterà di viaggiare gratuitamente nella metropolitana fino a quando non compirà la maggiore età.

Linea interrotta per un'ora

Per consentire l'intervento dei sanitari che hanno aiutato la donna a partorire nella metro, il traffico sulle linee è rimasto interrotto, fermando i convogli tra le stazioni di République e Jaurès in direzione di Bobigny.

Per festeggiare la nascita della piccola, la presidente dell'Île-de-France Mobilités, la ditta che si occupa dei trasporti a Parigi, ha deciso di concedere un abbonamento Navigo alla "nuova arrivata", che le permetterà di viaggiare gratuitamente fino all'età di 18 anni.

Una storia che capita molto spesso

Non è la prima volta che, in Francia, le donne partoriscono in metro. Addirittura, secondo i giornali francesi, ogni anno almeno una signora diventa mamma in una stazione ferroviaria. Sono stati due i casi più memorabili: uno avvenuto nel 2012, quando una donna ha dato alla luce il proprio bimbo sulla panchina della stazione di Daumesnil, e un altro invece accaduto nel 2018, quando un'altra mamma ha fatto nascere il proprio figlio in metro, questa volta sulla linea A della stazione Auber.

In entrambi i casi, ai bambini è stato regalato un abbonamento Navigo che potranno utilizzare fino all'età di 18 anni.

