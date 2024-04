Mamma muore tre giorni dopo il parto del secondo figlio: malore fatale in cucina

di Dajana Mrruku

La storia della giovane Claire ha toccato il cuore di tutti i suoi amici. L'insegnante aveva solo 33 anni quando il 22 marzo ha dato alla luce il suo secondo figlio, Gibson, nato dall'amore con il marito Glen. La giovane famiglia è tornata a casa il giorno dopo il parto e hanno presentato il fratellino alla sorella di due anni Laine e hanno iniziato una nuova vita in 4. Purtroppo, tre giorni dopo il parto, il 25 marzo, Claire si è accasciata nella sua cucina ed è morta poco dopo, lasciando i due figli da soli con il papà, disperato per la perdita della moglie.

La comunità si è stretta intorno alla famiglia e ha deciso di aprire una raccolta fondi per dare un sostegno economico valido per Glen.

La raccolta fondi

Non è ancora chiaro il motivo della morte della giovane mamma a pochi giorni dal parto.

«Una persona così bella, questo dovrebbe essere un periodo felice, non così straziante», scrive un'amica di Claire che non riesce a credere a ciò che successo, così come il resto degli abitanti di Perth, città in cui abita la famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA