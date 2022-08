Mamma muore durante il volo aereo davanti ai suoi figli, pensavano stesse solo dormendo

Credevano stesse dormendo in realtà era morta. Helen Rhodes, madre di due figli, è morta davanti ai suoi cari mentre viaggiavano su un aereo da Hong Kong verso il Regno Unito. La donna tornava a Londra dopo aver vissuto in Giappone per 15 anni ma quando erano in volo i familiari hanno notato qualcosa che non andava e fatto la terribile scoperta.

Leggi anche > Archie Battersbee è morto: addio al 12enne in coma da aprile. La mamma: «Ha lottato fino alla fine»

Leggi anche > La madre si lamenta delle patatine fritte troppo fredde, il figlio uccide dipendente del McDonald's

La donna è rimasta per ore immobile, ma la sua famiglia ha pensato che stesse dormendo, quando di fatto il pisolino era effettivamente troppo lungo, hanno provato a svegliarla accorgendosi però che non era cosciente. Purtroppo erano passate troppe ore quando il marito si è accorto che non respirava più. L'uomo ha subito provato a rianimarla con l'aiuto degli assistenti di volo, ma senza successo.

Milano, donna investita sul marciapiede da un pirata in bici. «Travolta appena uscita dal portone di casa» https://t.co/puewgjxnRl — Leggo (@leggoit) August 10, 2022

Il corpo di Helen è rimasto sul sedile per 8 ore, fino a quando a Francoforte non è stato possibile atterrare e far scendere la famiglia. Il cadavere della signora Rhodes è stato prelevato in Germania, mentre il marito e i due figli hanno dovuto proseguire il loro viaggio verso il Regno Unito senza di lei.

La vicenda scioccante si è consumata sotto gli occhi dei suoi bambini e ora, un'amica della donna, ha aperto una pagna di raccolta fondi online per dare supporto ai suoi cari che dovranno anche affrontare le spese del rimpatrio della salma. Non sono ancora note le cause del decesso della donna.

«Donatella suicida in #carcere, anch'io come giudice ho fallito: potevo fare qualcosa in più» https://t.co/uG6N70yrcX — Leggo (@leggoit) August 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA