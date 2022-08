Calciatore lascia la carriera a 23 anni per donare il fegato alla mamma malata FOTO

Mette in pausa la sua carriera da calciatore per donare il fegato alla mamma. Robert Peric-Komsic, una promessa del calcio di 23 anni che gioca nel Cibalia, una squadra croata, dal 2020, ha deciso di mettere in pausa la sua carriera per donare il 70% del suo fegato alla madre malata.

Leggi anche > Archie Battersbee è morto: addio al 12enne in coma da aprile. La mamma: «Ha lottato fino alla fine»

La donna da anni combatteva contro una brutta malattia e alla fine il figlio ha scelto di ridarle una vita normale. «È andato tutto benissimo, sia l'operazione che il recupero», ha detto il 23enne, «Grazie a Dio, ora stiamo entrambi bene e mia madre ha finalmente ottenuto una nuova vita dopo 13 anni di dura lotta». L'intervento è stato eseguito a marzo e nel tempo il fegato del calciatore si è rigenerato, così che tra poco potrà anche tornare a giocare.

Le condizioni della mamma sono precipitate in fretta, tanto che i medici avevano parlato di un'aspettativa di vita di pochi giorni, così per il figlio non è stato più possibile aspettare. «Avevo un quadro del tutto chiaro del rischio, ma in quel momento non pensavo nemmeno alla mia carriera calcistica. Avevo una missione chiara: quella di far star bene mia mamma. Tutto il resto era secondario».

Tuttavia il ragazzo resta molto umile e nel corso dell'intervista a un quotidiano locale ha fatto sapere di non sentirsi minimamente un'eroe, ma di considerare tale solo la madre che è stata capace per tanti anni di lottare contro la malattia senza arrendersi mai e sempre con il sorriso.

«Donatella suicida in #carcere, anch'io come giudice ho fallito: potevo fare qualcosa in più» https://t.co/uG6N70yrcX — Leggo (@leggoit) August 10, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Agosto 2022, 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA