Mamma di due bambini muore soffocata alla gara di mangiatori di marshmallow: il malore dopo essersi riempita la bocca di dolci

di Redazione web

La signora Buss era stata invitata sul palco della manifestazione a prendere parte alla gara di mangiatori di marshmallow. Dopo la sfida è uscita fuori dal club, dopo essersi riempita la bocca dei dolciumi gommosi, accusando un malessere. Altri partecipanti hanno fatto a gara per ficcarsene in bocca il maggior numero possibile, ma nessun'altro si è sentito male come Natalie.





Tortura la figlia di 3 anni, la lascia soffocare con il suo vomito e poi getta il corpo nel fiume: arrestata mamma orco



Bambino di 13 anni accoltella la mamma mentre dorme accanto alla sorellina appena nata, poi chiama la polizia: «L'ho uccisa»





L'inchiesta aperta presso la corte di Pontypridd, vicino Cardiff, ha rivelato che era stata eseguita la rianimazione cardiopolmonare sulla donna. Alcuni testimoni, vedendola soffocare, infatti, avevano tentato diverse tecniche di salvataggio, fino all'arrivo dei paramedici che, però, ne hanno potuto solo constatare la morte.



Nella breve udienza di oggi, il marito della signora Buss è stato chiamato a identificarla, in seguito all'autopsia eseguita al Glamorgan Hospital.

La causa del decesso è stata, quindi, confermata come «soffocamento», ma sono ancora in corso le indagini per risalire alla dinamica esatta che ha portato dalla gara alla morte, trasformando un sabato tra amici, famiglie e beneficenza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 16:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA