Cade in moto e scopre di essere incinta, mamma si fa amputare la gamba per salvare la sua bimba

Martedì 17 Settembre 2019, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha uncon la moto e proprio nello stesso giorno. Caitlin Conner, 29 anni, si è trovata di fronte a una scelta non facile:e la donna ha scelto la seconda opzione.La presenza di una gravidanza, infatti, avrebbe impedito ai medici di procedere con un lungo e complicato intervento che avrebbe potuto salvarle la gamba. Caitlin ha scelto di avere piccoli interventi, brevi anestesie per poter tutelare il suo feto, anche se questo, di fatto, ha comportato la perdita della sua gamba. Da quel momento ha iniziato a fare di tutto per mettersi in piedi prima che nascesse la sua bambina: ha imparato a camminare con una protesi alla gamba, ha ripreso i suoi ritrmi ed è riuscita a fare molto di più.«Ho dovuto affrontare tutto con lo stretto indispensabile di blandi antidolorifici, anestesie e antibiotici per assicurarmi che il bambino fosse al sicuro, il che era pericoloso e doloroso. Sapevo che dovevo stare calma, altrimenti il bimbo avrebbe potuto risentirne», ha dichiarato la donna alla stampa locale, spiegando che dal momento in cui ha saputo di essere incinta non è più stata lei la priorità ma sua fglia. Quando la bimba è nata il suo desiderio è stato quello di fare di tutto per giocare con lei e così è stato: ha inziato a fare crossfit, a fare molti sport, anche estremi, fino a diventare un'atleta e a fondare un'associazione che si occupa di supportare persone con invalidità a fare attività fisica