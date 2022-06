Mamma e figli sul paracadute ascensionale si schiantano su un ponte: lei muore sul colpo

Tragedia in Florida per un famiglia americana in vacanza. Una mamma con i due figli imbracati ad un paracadute ascensionale e trainati da un motoscafo si sono schiantati su un ponte dell’arcipelago delle Keys quando il cavo di traino si è spezzato. La donna è morta sul colpo e i due figli sono rimasti feriti: uno è stato medicato sul posto, l’altro è stato trasportato in ospedale. Secondo i soccorritori, riporta l’Independent, l’incidente è avvenuto per il forte vento. Tra i primi ad intervenire John Callion che ha raggiunto con la sua barca il ponte, ha tagliato la cima del paracadute e ha aiutato a liberare la donna e i due ragazzi dalle loro imbracature. Callion ha filmato involontariamente la tragedia e raccontato nel dettaglio l’incidente. «Stavo registrando - racconta su Facebook - perché pensavo che il parasail avrebbe ripreso il controllo e volevo registrare un salvataggio. Ma col passare dei minuti mi è stato chiaro che invece aveva un disperato bisogno di assistenza».

Leggi anche > Putin malato di tumore al pancreas? «Sarà operato, ecco cosa farà il Cremlino se non dovesse farcela»

Il dramma è iniziato nel pomeriggio con condizioni meteo peggiorate repentinamente. «Il paracadute ascensionale - racconta Callion - si stava dirigendo verso il ponte ad alta velocità. Probabilmente hanno percorso una distanza tra 1-2 miglia. All'inizio e da lontano, il ponte sembrava essere una possibilità perfermare il paracadute ascensionale. Purtroppo le vittime sono entrate in contatto con il ponte ad alta velocità». L'incidente è ancora oggetto di indagine da parte del FWC e della Guardia Costiera degli Stati Uniti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Giugno 2022, 23:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA