Mamma fa dormire il neonato sul pavimento: «Un metodo studiato al master sull'educazione della prima infanzia». Il web insorge

Confessa di aver lasciato dormire il figlio sul pavimento e viene additata come "pessima madre". Leah Vidaurre, mamma di due figli, ha parlato delle sue scelte, a volte fuori dalla norma in un post su TikTok che migliaia di visualizzazioni e like. La donna ha spiegato di aver permesso a suo figlio di un anno di dormire su un materasso sul pavimento e di non seguire un rigido programma del sonno.

La spiegazione

Leah spiega che questo metodo funziona, sia per lei che per il bambino, ma molti in rete si sono scatenati giudicandola nel suo ruolo da mamma. Tanti l'hanno accusata di mettere a rischio la salute del piccolo. Lei ha spiegato di aver seguito un metodo specifico dopo aver studiato un Master in educazione della prima infanzia e dice che così lo aiuta a dormire.

I commenti

Ma la sua scelta ha diviso le opinioni degli utenti, tra chi è d'accordo con lei, chi sostiene che pur di far dormire il figlio farebbe qualunque cosa, e chi parla di rischi e traumi. Altri utenti, invece, sono intervenuti sostenendo che non bisognerebbe mai giudicare le scelte parentali.

