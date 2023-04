Malore a scuola per 59 bambini e una prof: «12 in ospedale con vertigini e tremori». Mistero in Germania Si sospetta che la causa sia una sostanza chimica presente nella struttura, forse un detergente







di Redazione Web Paura in Germania in una palestra di una scuola, dove 59 bambini e un'insegnante hanno accusato all'improvviso dei malori durante le lezioni. Accade a Pirna, in Sassonia, e si sospetta che la causa sia una sostanza chimica presente nella struttura, forse un detergente. Malore improvviso, giovane calciatore muore nel sonno: Antonio aveva 23 anni Malore improvviso al pranzo di Pasqua, Luca morto dopo due settimane di agonia Malori a scuola per 59 bambini Gli alunni si sono sentiti male progressivamente, almeno 12 sono stati portati in ospedale, mentre altri sono stati curati sul posto da diverse ambulanze. Lo riporta Bild. I sintomi sarebbero stati vertigini, nausea, intorpidimento degli arti, tremori. Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Aprile 2023, 19:57

