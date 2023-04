Malore improvviso al pranzo di Pasqua, Luca morto dopo due settimane di agonia: papà di due ragazze, aveva 43 anni

di Redazione web

Luca Zendron stava aspettando un cuore nuovo per tornare a vivere normalmente, dopo un malore che l'aveva colpito durante il pranzo di Pasqua in famiglia. Venerdì mattina è morto a soli 43 anni nell'ospedale veronese di Borgo Trento. Originario di Ronco dell'Adige, viveva a Maestrino con la compagna Alessandra. Aveva una figlia di 20 anni, Sofia, e una di 15, Giulia. Lascia anche il papà Loris, la sorella Lara e il fratello Lorenzo, riporta Il Mattino di Padova.

Il malore improvviso in bagno

L'ex compagna e mamma delle due ragazze ha raccontato: «Stava bene, l’ho trovato particolarmente in forma. Era tonico e pieno di energia». Luca si è sentito male il giorno di Pasqua, durante il pranzo in famiglia. Si è alzato per andare in bagno, poi improvvisamente i presenti hanno sentito un tonfo. «Sono corsi a vedere cosa fosse successo e hanno trovato Luca steso sul pavimento. Si sono resi immediatamente conto che la situazione era grave. Non hanno quindi perso tempo e hanno contattato il 118», ha detto ancora l'ex compagna. «Le coronarie erano chiuse, Luca è stato messo in lista d’attesa per un trapianto di cuore». «In questi 12 giorni, in attesa dell’intervento, ha lottato come un guerriero» conclude l’ex compagna «Un’infezione ne ha però vinto le resistenze».

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 10:30

