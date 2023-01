La maledizione della lotteria, Jane: «Vorrei non aver mai vinto quella montagna di soldi». Ecco perché

di Redazione web

«Non avrei mai voluto vincere quel milione di sterline. I soldi mi hanno rovinato la vita». Sono le parole di Jane Park, oggi 27enne, che nel 2013 all'età di 17 anni vinse alla Lotteria la cospicua somma. La donna di Edimburgo, Scozia, è stata ospite del programma televisivo "Dr Phil" dove ha raccontato il tenore di vita che ha mantenuto negli ultimi anni grazie ai soldi in suo possesso.

La storia di Jane Park

Jane Park aveva solamente 17 anni quando grazie ad un biglietto fortunato si è ritrovata tra le mani 1 milione di sterline. Dopo l'euforia iniziale, la ragazza, che era stata ospite in varie trasmissioni televisive per raccontare la sua storia, ha cominciato ad accusare la pressione della società. A Dr.Phil ha raccontato: «Non mi lasciavano più vivere in pace. Avevo addirittura degli stalker, gente che mi seguiva, ho ricevuto diverse minacce di morte. Una cosa che non auguro a nessuno. Vorrei non avere mai vinto».

Gli interventi chirurgici

Jane Park inoltre, racconta che non avrebbe mai voluto avere così tanto denaro a disposizione perché in questo modo ha avuto accesso facile alla chirurgia plastica: «Vedevo dei difetti sul mio viso, ma quando uno non può permettersi l'operazione, cerca di piacersi. Invece io, dopo aver vinto, mi sono sottoposta a vari interventi: ho speso circa 50.000 sterline».

