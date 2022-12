Onlyfans, il dramma della 23enne con due mestruazioni al mese: «Oggi sono la mia fonte di guadagno». Ecco il motivo

di Redazione web

Due uteri e due cicli di mestruazioni al mese, la natura a volte è un mistero e ne sa qualcosa Annie Charlotte che è venuta a conoscenza del suo complesso apparato riproduttivo quando aveva solo 16 anni e che le ha dato tanti problemi durante l'adolescenza, primo fra tutti l'imbarazzo.

Ora, Annie ha 23 anni e al tabloid britannico The Mirror ha raccontato di aver accettato il suo corpo così com'è e che questa sua malformazione congenita, oggi, rappresenta la sua fonte principale di guadagno grazie a Onlyfans.

Prof lascia la scuola e diventa un'attrice porno: «Ora mi occupo di positività e felicità...»

Francesca Paiardi, cameriera e star di OnlyFans: «Guadagno cifre folli, non lascio la pizzeria perché resto umile»

Mady Gio, la star di OnlyFans: «Guadagno 100mila euro al mese, la mia bisnonna è contenta»

Annie Charlotte, la giovane donna con due uteri

Annie Charlotte vive nel Surrey, Inghilterra sud-orientale, e ha scoperto di avere un utero didelfo quando si è recata per la prima volta dal ginecologo per l'applicazione della spirale contraccettiva. L’infermiera che la stava visitando ha notato qualcosa di strano: «Ha accennato un suono confuso e sorpreso», ha spiegato Annie al tabloid.

Annie ha riferito che i due uteri sono entrambi perfettamente funzionanti: «Mi è stato detto che avere dei figli sarebbe stato molto difficile e avrebbe comportato molte visite in ospedale e alla fine la soluzione migliore sarebbe stata sempre il parto pretermine con taglio cesareo, poiché il feto non avrebbe avuto abbastanza spazio per essere portato a termine. Mi è stato anche detto che ci sarebbe stata la possibilità di più aborti spontanei».

Oltre alle preoccupazioni legate alla gravidanza, le condizioni di Annie non incidono sulla sua vita e si è "abituata" alla sua condizione accettando il suo corpo così come gli è stato donato. Annie ha raccontato di essersi resa conto di avere qualcosa di unico e raro al mondo, così ha sfruttato l'opportunità aprendo un profilo OnlyFans nel 2020: «La maggior parte delle domande che ricevo dai miei fan sono "hai davvero due vagine?"»

La modella della famosa piattaforma con contenuti erotici è riuscita a guadagnare fino a 70.000 sterline al mese attraverso la sua pagina Instagram @annieecharlotte.

«L'ho trovato sicuramente scoraggiante all'inizio, ed è stato difficile dirlo ai miei amici e soprattutto a mia madre, ma tutti quelli a cui tengo sono stati così incredibilmente dolci e incoraggianti, adesso mi sento libera e felice», ha chiosato la 23enne.

Ultimo aggiornamento: Sabato 31 Dicembre 2022, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA