«La maestra ha cambiato acconciatura a mia figlia senza chiedermi il permesso. Io non avrei mai toccato un bambino»

Code di cavallo basse o alte, gel nei capelli o trecce che durano tutta la giornata. Prima di andare a scuola, capita che le mamme aiutino le propri figlie a mettere in ordine i propri capelli. Ma una madre ha denunciato un episodio al quanto «sui generis» su Mumsnet: la donna ha scoperto che la maestra di sua figlia le aveva rifatto l'acconciatura.

La vicenda

La mamma arrabbiata ha raccontato ciò che le è successo con un post sul portale Mumsnet, dove ha scritto: «Una mattina, prima di accompagnarla a scuola, avevo fatto le trecce alla mia bambina ma quando sono andata a prenderla nel pomeriggio, ho subito notato qualcosa di strano. Aveva due codine basse, molto diverse dalle trecce che le avevo fatto a inizio giornata. Quindi, ho chiesto a mia figlia perché i suoi capelli fossero cambiati e che cosa fosse successo e lei mi ha detto che la maestra, dopo pranzo, l'aveva chiamata mentre stava giocando con la sua amica e le aveva sciolto le trecce facendole, invece, i codini.

I commenti social

Il post della mamma arrabbiata ha attirato l'attenzione di moltissimi utenti che utilizzano il portale Mumsnet. Qualcuno ha scritto: «Io sono una maestra di scuola elementare e non mi sarei mai sognata di toccare un bambino. C'è una specie di "barriera" invisibile che andrebbe rispettata» oppure ancora «Forse alla bambina si era slegata una treccia o aveva i capelli davanti al viso e quindi la maestra ha voluto aiutarla. Purtroppo non si sa mai perché i bambini di cinque anni non sono narratori troppo affidabili».

