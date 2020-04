di Alessia Strinati

Lae laLaura Richards si è sentita male al funerale della madre, Julie, uccisa dal Covid 19, al cimitero di Atherstone nel Warwickshire, in Regno Unito. La giovane dnon è riuscita a sopravvivere al dolore della perdita della mamma di 63 anni.Laura è stata immediatamente soccorsa dai presenti che l'hanno vista accasciarsi a terra durante la funzione, come riporta il Daily Mail . Immediatamente sul posto sono giunti i soccorsi, ma purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare. La sorella ha provato a rianimarla: «All'inizio pensavamo fosse un attacco di ansia e stress, ma poi abbiamo dovuto chiamare il 999: è stato semplicemente orribile».Proprio mentre stavano seppellendo la mamma la ragazza ha iniziato a dire che aveva difficoltà a respirare e si è accasciata in terra. Una volta in ospedale i medici hanno detto che non era più possibile fare nulla e a stroncarla era stato un infarto. Probabilmente ad ucciderla è stato il grande dolore per la perdita della madre July che aveva contratto il virus nella casa di cura in cui si trovava.La 63enne soffriva di demenza senile e il suo corpo è stato troppo debole per resistere all'aggressività del virus. L'ultimo post di Laura su Facebook è stato proprio dedicato alla mamma: mostrando una foto un cui l'abbracciava aveva scritto di amarla.