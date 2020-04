Il coronavirus gli impedisce di stare con la moglie durante la chemio, lui scrive un messaggio: «Sono qui, ti amo»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Aprile 2020, 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

us ma non smette di. Le misure di sicurezzagli impediscono di essere con lao durante la seduta di chemioterapia in ospedale, ma lui l'aspetta in strada seduto su una sedia e le scrive un messaggio.«Non posso essere con te, ma sono qui». Sono queste le parole del texano Albert Conner, scritte su un cartellone e messe davanti alla finestra della stanza in cui la moglie sta facendo la chemioterapia. Il marito di Kelly non può entrare in ospedale e starle vicino durante la terapia per limitare gli assembramenti e i contagi in questo periodo di emergenza, ma lui non vuole farla sentire sola.Kelly ha scoperto a gennaio di avere un cancro al seno. Da allora il marito l'accompagna ogni volta in ospedale per la chemioterapia, ma la pandemia ha interrotto le loro consuetudini. Così l'uomo, aiutato dai tre figli della coppia, ha comunque voluto supportare la giovane moglie. «Non posso essere lì con te ma sono qui, ti amo», le ha scritto, aggiungendo: «P.S: Grazie a tutto lo staff!».