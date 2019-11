Maddie, le parole choc di un detective: «Le indagini sono costate 12 milioni, uno spreco e una farsa». La reazione dei genitori

Giovedì 7 Novembre 2019, 18:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il caso dila bimba di cui si sono perse le tracce nel 2007 in, torna alla ribalta sui media britannici. In tutti questi anni le ricerche non hanno conosciuto tregua e hanno attraversato i confini europei. C'è, tuttavia, un ex ufficiale della polizia di sua Maestà -- che sta mettendo in dubbio l'autenticità e l'utilità di queste indagini. Le sue posizioni hanno creato un dibattito.Per buona parte dell'opinione pubblica, indagare sulla scomparsa di un bambino non dovrebbe conoscere limiti ed è per questo che le parole di Coxon hanno scatenato le polemiche. Sono stati spesi dodici milioni di sterline per ritrovareUna «farsa» e «uno spreco di risorse» per Coxon, che oggi chiede di porre fine alle richerche. A questo scopo ha scritto una lettera aperta ai capi delle inchieste dell', nata appunto per far luce sul giallo di Madeleine.Queste parole hanno indignato sopratutto i genitori della bambina. «L'opinione di un ufficiale in pensione che non ha nemmeno lavorato al caso è francamente ridicola. - ha commentato unon possono parlare dell'inchiesta mentre è ancora in corso, ma rimangono estremamente grati alla polizia per tutto quello che ha fatto e continua a fare nella ricerca della figlia»., inoltre, avrebbero detto che «gli unici agenti di polizia che contano sono quelli sul campo che svolgono le indagini».è sparita nel nulla nel 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura nella regione diAveva tre anni e stava trascorrendo una vacanza con i genitori. I genitori si sono detti sempre convinti che qualcuno l'abbia rapita.