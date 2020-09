Lui 110 anni, lei 104: sposati dal 1941, sono la coppia più anziana al mondo

Abbatte una parete di cartongesso e scopre una facciata rinascimentale: il caso finisce in tribunale

La pareja decidió casarse el 7 de febrero de 1941. Fue una celebración íntima y secreta, ya que los familiares de los novios no estaban de acuerdo con el matrimonio.

Han estado casados por más de 79 años.



¡Muchas felicidades! El señor Julio César es también un supercentenario. — Supercentenarios (@Supercentenaria) August 25, 2020

Lui ha 110 anni, lei 104: hanno 214 anni in due e per questo sono stati riconosciuti ufficialmente come la. Questi due coniugi sonoe tra pochi mesi festeggeranno gli 80 anni di matrimonio.e sua mogliesono stati riconosciuti ufficialmente dal Guinness World Records come la coppia più anziana al mondo. I coniugi, che vivono in, si erano sposati il 7 febbraio 1941, quando lui non aveva ancora compiuto 21 anni e lei ne aveva compiuti da poco 15. La celebrazione era avvenuta in gran segreto e davanti a pochi amici, dal momento che le rispettive famiglie erano contrarie al matrimonio. Il tempo, però, ha dato ragione a questa coppia di anziani supercentenari, come riporta anche 20minutos.es I due coniugi hanno anche raccontato come si sono conosciuti: la sorella maggiore di Waldramina viveva nello stesso condominio di Julio, ed era durante una visita alla sorella che il ragazzo l'aveva notata. Quello di Julio e Waldramina è il, ma non la più longeva. Quest'ultimo record appartiene ancora a John Henderson e Charlotte Curtis, anziani statunitensi sposati dal 22 dicembre 1939 . I due coniugi residenti in una casa di riposo del Texas, tuttavia, sono più giovani di Julio e Waldramina: John ha 107 anni, Charlotte uno in meno. Il record assoluto di longevità per una coppia sposata resta comunque quello di Herbert e Zelmyra Fisher, sposati per oltre 86 anni fino alla morte di lui, avvenuta nel 2011.