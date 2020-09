Abbatte una parete di cartongesso e scopre una facciata rinascimentale: il caso finisce in tribunale

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 20:07

Aveva acquistato unaa Ubeda, importante centro riconosciuto dall'Unesco come patrimonio dell'umanità, con l'intenzione di ristrutturarla. Quello che non poteva certo aspettarsi era che, dopo aver abbattuto una, ha scoperto una. Un vero e proprio caso, finito addirittura in tribunale.L'acquisto della casa risale al novembre 2016:, un uomo di Jaén (Andalusia), in Spagna, aveva deciso di ristrutturare l'edificio e apportare delle modifiche. Come riporta anche Ideal.es , dopo aver abbattuto un muro in cartongesso, l'uomo ha scoperto la, che si estendeva su tutti i tre piani della casa. Si trattava della, opera di Andarés de Vandelvira, uno dei più grandi architetti spagnoli della storia.A quel punto, dopo l'incredibile scoperta, l'uomo aveva deciso di informare le autorità locali che si occupano della tutela del patrimonio artistico e architettonico, spiegando di essere disposto a rinunciare a quella parte della casa, ma chiedendo in cambio un indennizzo economico pari alla metà del suo valore. La sua richiesta, risalente al 2018, fu però respinta e alla fine l'uomo ha deciso di fare ricorso in tribunale.«Ero disposto a cedere quella parte della casa, sono 25 metri quadri per ogni piano, in modo da consentire a tutti di vedere, dalla strada, quella facciata in tutto il suo splendore» - le parole dell'uomo - «Alla fine, io e la mia famiglia siamo stati costretti ad andare in un'altra casa. Ho compiuto il mio dovere come cittadino, ora mi aspetto che anche gli altri facciano la loro parte». Alla fine, il tribunale gli ha dato ragione: il Dipartimento dei Beni Culturali dell'Andalusia dovrà corrispondere all'uomo il 50% del valore stimato dell'incredibile scoperta.