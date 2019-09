Vince dieci milioni alla lotteria, torna in Etiopia e muore: «Voleva aiutare il suo paese»

Martedì 24 Settembre 2019, 18:45

«Ho sempre detto che se avessi vinto la, avrei aiutato le persone bisognose». Queste furono le sue prime parole dopo aver vinto, nel 2017,alla lotteria., 41 anni dell'Ontario (Canada), aveva mantenuto la sua parola ed era partito per il suo paese d'origine: l'nella sua casa e le cause non sono state ancora rese note. Unaper la quale la famiglia chiede risposte.Aveva passato qualche settimana a visitare la zone dove aveva passato l'infanzia. La sua rappresentava la classica storia a lieto fino. Era cresciuto con poco per poi riuscire a trasferirsi in Canada. Da poco era stato licenziato da una ditta di assemblaggio ed era disoccupato. Poi la vittoria che ti cambia la vita. Dieci milioni di dollari che lui aveva deciso, almeno per una parte, di dedicare a chi come lui aveva conosciuto la povertà e la sofferenza. Per questo era tornato a casa.«Non so esattamente cosa sia successo», ha detto la cugina di Gebru, Sosuna Asefaw. «A Toronto tutti sapevano chi fosse a Toronto e la storia era arrivata anche in Etiopia», ha aggiunto. «Tornando a casa, voleva solo fare di più per il nostro paese», ha concluso Asefaw.