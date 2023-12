Lotteria, pubblicati per errore i numeri sbagliati: chi ha già incassato la viincita può tenersi i soldi

di Marta Goggi

Immaginate cosa potrebbe accadere se i numeri estratti alla lotteria fossero sbagliati? È successo in Iowa, negli Stati Uniti. C'è di più, chi aveva già ritirato il premio ha potuto tenersi i soldi.

L'accaduto

Il problema sembra essere stato un mancato completamento delle corrette procedure di estrazione: «come parte delle procedure della Lotteria dell'Iowa, due persone diverse in due luoghi diversi inseriscono i risultati delle estrazioni del lotto prima che vengano ufficialmente registrati sul sistema di gioco statale della lotteria. Ma quando sono stati inseriti i numeri vincenti dell'estrazione Powerball di lunedì, alcuni numeri sono stati inseriti in modo errato», hanno spiegato i funzionari, come riporta People.

Per completare le procedure corrette ci è voluto però tempo, quasi un giorno, quindi alcuni 'vincitori' erano già andati a ritirare il loro premio. Un uomo ha vinto $ 25.000 ( circa 23 mila euro). Si è creata una situazione decisamente paradossale, e per questo la lotteria ha decisio di lasciare il premio a chi lo aveva già ritirato.

