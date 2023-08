Lascia il lavoro per vendere oggetti usati dal bagagliaio dell'auto: «La tua immondizia, il mio tesoro»

di Redazione web

Era un'agente di polizia quando ha deciso di poter intraprendere un'altra attività a tempo pieno. La vendita di oggetti usati dal bagagliaio della propria auto è inizata quattro anni fa e ha avuto un successo tale da fargli guadagnare circa 5mila euro al mese.

Chris vive vicino Rhyl, in Galles ed è conosciuto con il nome "Car Boot Chris". Nel 2015 ha iniziato la sua attività di vendita setacciando il Marketplace di Facebook. Lo faceva per arrotondare e finanziarsi le vacanze con la compagna.

Quattro anni dopo ha deciso di lasciare il suo lavoro perché i guadagni erano superiori al suo stipendio.

«Ecco come ho iniziato»

Intervistato dal The Sun, Chris ha spiegato che gli oggetti che gli richiedono più spesso sono quelli che riguardano oggetti usati legati al passato. Sono quelli che presumibilmente oggi potrebbero valere molto più di allora.

Sebbene sia difficile prevedere cosa acquisteranno le persone, Chris afferma che i neofiti possono trarre ispirazione dalla cultura popolare. Cita il nuovo film di Barbie, che ha già incassato 1 miliardo di dollari al botteghino, come esempio di film di tendenza su cui i rivenditori possono capitalizzare.

Ecco il segreto

Chris ha poi confessato: «Io stesso non ho preso nessuna Barbie, ma ci sono un sacco di Barbie degli anni '80 in vendita su eBay in questo momento.

Poi, secondo il rivenditore, alcuni marchi non di lusso se venduti in buone condizioni possono fruttare molti soldi: «Si guadagna bene con Nike e Adidas, ma dipende dalla marca, dal colore e dalla versione. Vale sempre la pena controllare se hanno buchi o crepe sulla punta perché altrimenti non ne vale la pena».

