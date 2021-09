La mania del Pop-it: una scimmia lancia la moda del giocattolo di gomma più acquistato del momento I POST

Si chiama pop-it ed è il giocattolo di gomma più in voga del momento. Ricoperto da piccole protuberanze che possono essere spinte dentro e fuori con un semplice "pop" è diventato la mania del momento sia per bambini che per adulti, visto che il giocattolo può essere usato sia come gioco che come antistress.

Ma quanti sanno che il pop-it è impazzato grazie ad una scimmia? Il grande successo del giocattolo è legato ad una scimmia cappuccina della Carolina del Nord, USA, che ha avuto un grande seguito sui social.

Leggi anche - Ritrovati 80 scheletri con le mani legate, la macabra scoperta durante gli scavi per una casa di riposo

Come riporta la BBC news, il nome della scimmia influencer era Gaitlyn Rae. Vive a Elizabeth City, nella Carolina del Nord, con i suoi proprietari Jessica Lacher, proprietaria di una fattoria, e il marito di Jessica, Paul, che gestisce un'azienda di irrigazione.

«Qualcuno le ha mandato un pop-it per il suo compleanno - dice Jessica -. Era la prima volta che li vedevamo. Non so se fosse un originale o altro, ma poi hanno iniziato a fare altre forme, e tutti i suoi fan hanno continuato a mandarglieli. Abbiamo scatole e scatole di soli pop-it». Il video della scimmietta che gioca è diventato virale tanto da incrementarne le vendite.

Il pop-it originale è stato ideato da due coniugi designer di giochi israeliani, Theo e Ora Coster che, oltre a questo, hanno inventato oltre 190 giochi.

Theo è nato ad Amsterdam nel 1928 ed è stato un compagno di classe di Anna Frank, il cui diario è diventato uno dei resoconti più noti dell'olocausto nazista. Sopravvissuto alla guerra grazie ad una famiglia non ebrea,Theo si è poi trasferito in Israele nel 1955, dove ha incontrato sua moglie Ora, insegnante d'arte: hanno unito i loro nomi per intitolare l'azienda Theora Design. La coppia ha iniziato a realizzare oggetti per le aziende da regalare come omaggi per poi iniziare a creare veri e propri giochi.

Il primo giocattolo pop-it ha avuto un'ispirazione tragica: la sorella di Ora è morta di cancro al seno nel 1974 e questo ha generato in Ora un'idea.

«La mamma disse a mio padre: 'Theo, immagina un grande campo di seni, seni da donna, di cui puoi spingere il capezzolo - dichiara Boaz Coster, il figlio di Theo e Ora che gestisce l'azienda con suo fratello Gideon -. Era molto aperta, diceva qualunque cosa avesse in mente, a chiunque». E così è stato: Theo ha creato un tappeto di capezzoli che si possono premere da un lato all'altro.

All'inizio, nonostante la coppia avesse prodotto alcuni prototipi, l'idea non è decollata, perché la gomma siliconica di cui sono fatti i pop-it di oggi non era disponibile. Quindi, alcuni anni fa, i figli di Theo e Ora hanno rispolverato l'idea dei loro genitori, accantonata dagli anni '70, firmando un accordo con la società di giochi di Montreal, la Foxmind. Di lì, il giocattolo ha preso forma: riconfezionato come Last One Lost, un gioco a due giocatori in cui i giocatori si alternano per spingere le bolle e cercare di evitare di spingere l'ultima.

Lanciato nel 2014, ha venduto alcune migliaia di copie, finchè, nel 2019, è stato acquistato dal rivenditore statunitense Target.

«Hanno iniziato a vendere un po' di più - afferma Boaz -, ma ancora non è stato molto sorprendente, fino a quando qualcuno ha creato alcuni film e clip su TikTok e Youtube. E c'era una clip specifica con una scimmietta che preme da un lato e poi la gira e preme dall'altro lato. Era l'essenza dell'idea a cui hanno pensato i nostri genitori - e questo ha fatto 500 milioni di successi».

I pop-it sono stati usati per cuocere dolci e torte sontuosi, mentre altri li hanno usati per aiutare le persone con autismo. Ora si possono acquistare in diverse forme: ananas pop-it, dinosauri, unicorni, pistole, loghi Apple e persino il personaggio televisivo per bambini, Peppa Pig, anche se nessuno di questi è concesso in licenza da Foxmind o Theora Design.

«L'ipotesi di vendita è compresa tra 500 milioni e un miliardo di copie - afferma Boaz -. Ma il 99,99% di loro sono imitazioni».

I negozi del Regno Unito, ad esempio, con i loro scaffali pieni di pop-it, spesso non hanno in vendita prodotti con licenza ufficiale. Anche molti degli articoli Amazon's Choice e best seller non hanno la licenza, mentre le versioni ufficiali sono difficili da trovare, anche se si digita il nome dell'azienda o i nomi dei marchi ufficiali sul web, Last One Lost e Go Pop.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 19:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA