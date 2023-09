«Come lapidare una donna», il sermone choc dell'imam a Birmingham. Aperta un'indagine e ipotesi stop ai fondi statali alla moschea

di Redazione web

Lo ha spiegato in modo chiaro e preciso, come fosse la cosa più semplice al mondo. «Bisogna scavare una buca abbastanza profonda, in modo che la terra ricopra la metà inferiore del corpo e le parti intime, così difendendo il senso del pudore dell’adultera, e a quel punto si possono cominciare a tirare le pietre».

A descrivere come lapidare una donna è l'imam Zakaullah Saleem, della Green Lane Mosque di Birmingham, da tempo moschea nota per le posizioni estremiste dei suoi predicatori.

Il caso in moschea

Il video del sermone era comparso sul canale YouTube della moschea per poi essere divulgato da Channel Four che denunciava la «barbara apologia della violenza e della sopraffazione».

La posizione del ministero

Non è la prima volta che la moschea si macchia di tali affermazioni. Usamah al-Thahabi, imam capo della stessa Green Lane Mosque, è stato accusato in passato di avere esortato i suoi fedeli alla «guerra santa contro gli infedeli» e, altri sermoni, invece, hanno riguardato la lapidazione anche degli omosessuali.

Il ministero ha avviato un'indagine interna e si rifiuta di commentare l'accaduto sino a che non si appurerà la veridicità dell'accaduto e le eventuali responsabilità.

