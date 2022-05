Si lancia col paracadute a 103 anni: Rut è la donna più anziana di sempre

Si è lanciata col paracadute alla veneranda età di 103 anni, stabilendo un nuovo primato mondiale. La svedese Rut Larsson è la donna più anziana di sempre a farlo, come certificato anche dal Guinness World Records.

Il record è stato stabilito ieri a Motala, presso il club del paracadute di Linkoping. Rut Larsson, al suo secondo lancio col paracadute di tutta la sua vita, ha compiuto la prodezza in tandem lanciandosi da un elicottero con l'esperto Joackim Johansson, dirigente del club del paracadute di Linkoping. La data scelta per il lancio non è assolutamente casuale: in Svezia, infatti, il 29 maggio è la Festa della mamma.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 15:32

