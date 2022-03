Kateryna Dyachenko, la ginnasta ucraina morta a 11 anni sotto le bombe di Mariupol

Una ginnasta ucraina in erba è morta. Kateryna Dyachenko, di 11 anni, è stata uccisa in uno spietato attacco aereo russo. Mariupol è sempre più un cimitero per i cittadini ucraini che ancora vivono in città. I bombardamenti continuano senza sosta e il numero delle vittime cresce ora dopo ora.

La giovane ginnasta è rimasta uccisa nel crollo della sua abitazione, colpita da un raid russo a Mariupol. Lo ha reso noto la sua allenatrice Anastasia Meshchanenkova, citata da media locali.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Marzo 2022, 21:44

