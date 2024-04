Istanbul, incendio in una discoteca: dieci morti e tredici feriti (sette sono gravi)

di Redazione Web

Un incendio è scoppiato al piano terra di un edificio di 16 piani a Istanbul. Nel terribile rogo hanno perso la vita 10 persone e ne sono rimaste ferite 13, di cui 7 in modo grave. Il governatore di Istanbul Davut Gül ha detto: "La causa dell'incendio non è chiara. Il palazzo era in fase di ristrutturazione. Coloro che hanno perso la vita sono coloro che lavorano per la ristrutturazione". Il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ha annunciato in una dichiarazione sui suoi account sui social media che è stata avviata un'indagine sull'incidente.

Cosa è successo

L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 in via Yıldız Posta, a Beşiktaş. Presumibilmente c'è stata un'esplosione accanto al palco della discoteca Masquerade, situata al piano inferiore di un edificio di 16 piani chiuso per il Ramadan durante i lavori di ristrutturazione.

I soccorsi

Dopo la segnalazione, sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, dei medici e della polizia.

