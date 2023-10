Israele sotto attacco, 9 razzi dal Libano in un'ora. A Gaza in migliaia assaltano i magazzini di cibo

«Israele non sta combattendo solo la sua guerra, ma la guerra dell’umanità contro i barbari» scandisce Netanyahu. I messaggi del governo e dei vertici dell’esercito: stiamo colpendo in superficie e nel sottosuolo, la terra nella Striscia di Gaza sta tremando, Hamas sta subendo enormi perdite, abbiamo eliminato altri due dirigenti dell’organizzazione terroristica. All’indomani del furioso bombardamento, seguito dall’avanzata di terra con fanteria e tank, che ha dato il via ai combattimenti anche strada per strada in alcune aree della Striscia di Gaza, il capo di stato maggiore, il generale Herzi Halevi fa questa sintesi: «Il nemico ha molte centinaia di morti. Le infrastrutture di Hamas vengono colpite, i suoi comandanti vengono eliminati». Trascorrono le ore e per la prima volta dal giorno del massacro compiuto di Hamas, Netanyahu affronta le domande dei giornalisti durante una conferenza stampa. «Questa è la nostra seconda guerra di indipendenza» dice. E attorno alle 22 dall’Idf (forze armate israeliane) avvertono: «L’esercito sta estendendo gradualmente le proprie attività terrestri a Gaza e la composizione delle proprie forze». Nessuna tregua, nessun cessate il fuoco, nonostante gli appelli internazionali.

OBIETTIVI

Torniamo al discorso di Netanyahu: «Siamo entrati nella seconda fase, il nostro obiettivo è eliminare Hamas e riportare a casa gli ostaggi. Non posso entrare nei dettagli, ma ci riusciremo. Siamo entrati a Gaza in maniera ponderata nella preoccupazione per la sorte dei nostri soldati. Siamo entrati nell’avamposto della cattiveria». Cita la Bibbia, richiama all’unità tutto il Paese, si sottopone anche a una sorta di processo dei giornalisti che nelle domande, per nulla edulcorate, gli rinfacciano le responsabilità del fallimento della difesa di Israele il 7 ottobre: «Dopo la fine della guerra risponderemo tutti a ogni domanda. Ora la mia missione è salvare il Paese». Per dimostrare la compattezza di Israele, con lui ci sono il ministro della Difesa, Yoav Gallant, e il leader centrista, entrato nel governo di emergenza, Benny Gantz. Netanyahu, che poco prima ha incontrato i familiari degli ostaggi molto critici nei confronti del governo, dice: «Se Israele non vince questa guerra si diffonderà il male. Per questo la nostra sarà la vittoria del bene sul male». Ricorda il sostegno di Italia, Regno Unito e Francia i cui premier sono stati a Tel Aviv, ripete che dall’esito di una guerra che sarà lunga e difficile dipende non solo il futuro di Israele, ma della civiltà. E punta il dito anche contro Teheran: «L’Iran sostiene Hamas, il 90 per cento dei finanziamenti viene da lì. Senza l’Iran non c’è né Hamas, né Hezbollah. Non posso dire per questioni di sicurezza se il 7 ottobre c’è stato un coinvolgimento diretto dell’Iran, ma l’Iran ha costruito la sua macchina da guerra». Quando Netanyahu parla, i combattimenti dentro la Striscia di Gaza, dove ormai sono entrati i tank israeliani, proseguono. Hamas e la Jihad Islamica continuano però il feroce rituale: il lancio di razzi contro varie città israeliane. Ventiquattr’ore dopo l’inizio dell’operazione di terra all’interno della Striscia di Gaza l’Idf ribadisce che l’operazione si allarga. Si combatte tra i palazzi, in buona parte trasformati in macerie. «Le forze da combattimento combinate di mezzi corazzati, genieri e fanteria operano sul terreno nel nord di Gaza dall’inizio di venerdì sera». I militari israeliani, entrati in quello che per loro è un territorio quasi misterioso, conosciuto solo grazie alle immagini satellitari e all’addestramento a Little Gaza (una città costruita nel deserto che riproduce fedelmente i quartieri dell’area palestinesi, murales compresi), hanno identificato «cellule terroristiche che tentavano di lanciare missili anticarro e colpi di mortaio», «distrutto una struttura con trappole esplosive». Ancora: «I carri armati hanno diretto gli elicotteri, che hanno colpito l’edificio di un punto d’incontro operativo di Hamas». Tra i terroristi eliminati, c’è anche Issam Abu Rukbeh, capo delle forze aeree, aveva pianificato il 7 ottobre l’attacco con i deltaplani. Centocinquanta gli obiettivi, i distruttivi bombardamenti hanno puntato a demolire gran parte della rete dei tunnel usata dal gruppo terrorista. L’Idf ha diffuso il video di un prigioniero di Hamas che confermerebbe la tesi dell’esercito israeliano: le basi dei terroristi sono state realizzate, cinicamente, sotto gli ospedali all’interno della Striscia di Gaza, in particolare sotto il principale, Al Shifa. Hamas fa trapelare un’altra versione della storia, affermando che i miliziani hanno respinto l’avanzata dell’esercito israeliano.

ISOLAMENTO

Al di là delle frasi scontate delle rispettive propagande militari, la realtà è che con l’isolamento disposto venerdì, quando sono state disattivate le reti cellulari e di internet, di fatto su ciò che sta avvenendo nella parte settentrionale della Striscia di Gaza ci sono solo informazioni parziali.



Mauro Evangelisti

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Ottobre 2023, 18:24

