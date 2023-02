Investe un cane mentre è in diretta sui social e scappa: distratta perché stava guardando il telefono VIDEO

In diretta social mentre è alla guida della sua macchina, una streamer polacca si è distratta per guardare il telefono e ha investito un cane. La scena ha fatto il giro dei social, scatenando l'indignazione di migliaia di persone. La streamer "Sidneuke" è inizialmente scesa dall'auto e poi, mentre l'animale si disperava, è risalita in macchina e se l'è data a gambe.

Account bannato

È successo lo scorso 17 febbraio. Nel video si vede chiaramente che la ragazza urta qualcosa con l'auto, poi guarda nello specchietto retrovisore e la sua espressione di colpevole sorpresa sembra evidente. La streamer si ferma e scende dall'auto, mentre in sottofondo si sente il lamento del cane colpito. Probabilmente ha provato a chiedere aiuto, ma poco dopo è risalita in macchina ed è scappata.

A quel punto ha iniziato - racconta il The Sun - a inveire contro i cani e i loro padroni, accusandoli di lasciarli andare liberi per strada, aggiungendo che sono un pericolo per l'incolumità dei cittadini e che questa cosa è contro la legge. Dopo la pubblicazione del video, Twitch ha bannto il canale della polacca: «Al momento il canale non è disponibile per una violazione delle Linee guida per la community o delle condizioni per l'utilizzo del servizio di Twitch», si legge.

Streamerka „Sidneuke” potrąciła podczas swojego streama pieska, gdzie chwilę wcześniej stwierdziła, że jest wokół niej dużo psów i zamiast skupić się na drodze sięgnęła po telefon ⬇️ pic.twitter.com/LzvlupGml8 — 🌐 ᴛʜᴇᴘᴏʟᴀɴᴅɴᴇᴡs 🌐 (@thepolandnews_) February 17, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Febbraio 2023, 16:55

