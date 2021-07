Influencer si opera per eliminare la sudorazione alle ascelle ma muore durante l'intervento

Si è sottoposta a un intervento per curare la sua eccessiva sudorazione ma è morta. La giovane influencer Odalis Santos Mena, di 23 anni, si è fatta operare presso la SkinPiel, una clinica per la cura della pelle a Guadalajara, in Messico. Il suo scopo era ridurre la sudorazione ascellare ma purtroppo qualcosa è andato storto e ha perso la vita.

Leggi anche > Bimbo di 7 anni muore di freddo nel giardino casa, la mamma lo aveva lasciato fuori come punizione

L'influencer, che lavorava nel campo del fitness, era stata rassicurata sull'operazione e le era stato detto che si trattava di un intervento di routine, con pochi rischi. Odalis però è morta all'inizio dell'intervento subito dopo che una dipendente della clinica, non specializzata in anestesia, l'ha sedata. La 23enne è andata in arresto cardiaco e non è stato possibile fare nulla per salvarla.

La causa del decesso sarebbe da attribuire alla combinazione dell'anestesia con alcune sostanze anabolizzanti (clembuterolo, creatina e oxandrolone) che aveva assunto in precedenza senza però informare la clinica. Ora è stata aperta un'inchiesta per far luce sul caso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 22:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA