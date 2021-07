Bimbo di 7 anni muore di freddo nel giardino casa, la mamma lo aveva lasciato fuori come punizione

Per punirlo la mamma lo aveva lasciato fuori casa al freddo e il bambino è morto, ora la donna sarà sottoposta a processo. Laura Heath, 39 anni, di Nechells, nel Regno Unito è stata accusata di omicidio colposo dopo che il figlio di 7 anni Hakeem Hussain, è stato trovato morto all'esterno della loro abitazione al gelo.

La donna aveva deciso di metterlo fuori casa in punizione probabilmente al culmine di una lite familiare. Le temperature molto rigide però gli hanno causato un arresto cardiaco e quando sono usciti il piccolo era morto. I fatti risalgono al novembre del 2017 ma solo ora è stata formalizzata l'accusa nei confronti della donna e dello zio della giovane vittima che sarebbe stato presente al momento della punizione.

La mamma ha provato a giustificarsi dicendo che non si è resa conto che il figlio stesse male, ma ora dovrà rispondere in tribunale del suo operato. Il bambino è stato invece ricordato da tutti i suoi compagni come un amico sensibile e sempre disponibile e gentile.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 16:35

