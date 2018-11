Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

d non ce l'ha fatta e dopo essere stata, ma ildi 8 mesi che aveva nella pancia è finalmenteIl piccolo è nato con un intervento cesareo dopo l'aggressione subita dalla mamma, di fronte agli altri 5 figli, inizialmente sembrava essere in pericolo di vita e le sue condizioni erano gravissime, ma il bambino si è ripreso e oggi i medici lo hanno ufficialmente dichiarato fuori pericolo.La storia della donna ha fatto il giro del mondo. La famiglia si trovava in casa quanso il suo assassino ha lanciato un colpo di balestra verso la donna e poi ha provato ad uccidere il marito. Sana è stata trapassata dalla lancia proprio nella pancia, dove aspettava il suo sesto figlio.A lanciare il colpo, come riporta il Daily Mail, sarebbe stato l'ex compagno della donna che avrebbe voluto vendicarsi dell'attuale marito. La freccia era indirizzata a lui, ma la donna ha fatto da schermo. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare, ma il piccolo si è salvato miracolosamente. La coppia era felicemente innamorata: i due si erano incontrati dopo che il primo marito di Sana non era andato a buon fine, stavano insieme da 7 anni e avevano avuto due figli, con un terzo in arrivo. I due vivevano insieme agli altri 3 figli della donna, avuti dal primo marito e la loro sembrava una situazione stabile, ma in realtà per l'ex le cose stavano diversamente.Ora in rete è stata avviata una raccolta di fondi per aiutare l'uomo a crescere la famiglia. L'ex compagno della donna invece si trova in carcere. A breve ci saranno le esequie di Sana che la comunità si è offerta di fare a proprie spese.