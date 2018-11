Mamma incinta infilzata da una freccia di una balestra in cucina: lei muore, il piccolo lotta tra la vita e la morte

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unadi 35 anni è statadavanti ai suoi cinque figli da un colpo di balestra. Ilsta invecein ospedale dopo che è stato fatto nascere con un parto cesareo di emergenza. Il dramma è avvenuto nella zona est di Londra.La vittima,, era incinta di otto mesi quando è stata attaccata di fronte ai suoi cinque figli. L'incidente è avvenuto lunedì mattina a colazione, nella sua casa di Newbury Park, a Ilford. Si dice che il bullone della balestra non abbia colpito il piccolo che portava nel pancione di pochi centimetri ed è stato salvato dai paramedici, ma rimane gravemente malato in ospedale.Un uomo di 50 anni è stato accusato dell'omicidio e dovrebbe comparire in tribunale martedì. Secondo quanto riportato dal Telegraph la signora Muhammad avrebbe cambiato nome quando ha sposato il Imtiaz Muhammad, circa sei anni fa. In precedenza era conosciuta come Devi Unmathallegadoo e si ritiene che abbia tre figli di 18, 14 e 12 anni con il suo primo marito e due figlie con il suo secondo marito. Il marito ha dichiarato a Evening Standard che la donna era una «meravigliosa madre e moglie». I vicini la descrivono come «una donna molto adorabile. Una cara amica con la quale condividevano i loro problemi l'uno con l'altro. Ha fatto tutto per i suoi figli, erano il suo mondo».