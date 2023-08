Incidente stradale, minibus precipita nella scarpata: 24 morti, almeno due bambini. «Andavano al mercato»

In 22 tra i passeggeri sono morti sul colpo, tra di loro anche due bambini, due donne soccorse e ricoverate d'urgenza all'ospedale di Denmate, il centro più vicino, non sono riuscite a sopravvivere. Un'inchiesta dovrà accertare le cause dell'accaduto: per il momento secondo le ricostruzioni della polizia stradale il minibus è finito in una scarpata, subito dopo la curva sulla strada regionale n.302. Un volo di circa 60 metri che non ha lasciato scampo ai 24 occupanti del bus, diretti al mercato domenicale di Demnate, piccolo borgo rurale a pochi chilometri dal luogo della tragedia.

La strada è nota per le curve a gomito molto pericolose, ma non esistono percorsi alternativi per raggiungere il souk settimanale che raduna gli agricoltori della provincia. Autocarro e minibus sono i mezzi di trasporto più utilizzati in Marocco per gli spostamenti da un piccolo centro all'altro: non tutto il territorio è infatti servito da collegamenti pubblici garantiti.

Gli incidenti stradali registrano bilanci pesanti, l'anno scorso sono state 3.200 le vittime su una popolazione complessiva di 37 milioni di abitanti, per lo più concentrati nei grandi centri urbani.

